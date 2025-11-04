El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% en las primeras horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. La precipitación acumulada se espera que sea de aproximadamente 0.3 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.1 mm en las horas posteriores. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 77% en las horas de la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h en las horas más ventosas. Esto puede generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas más expuestas. Las rachas más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 50% en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 40% en la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente si las condiciones se vuelven más inestables.

A lo largo del día, el sol saldrá a las 08:11 y se pondrá a las 18:24, lo que significa que habrá un total de luz diurna suficiente para realizar actividades, aunque es recomendable llevar un paraguas o impermeable debido a la posibilidad de lluvias. La combinación de cielos cubiertos, temperaturas frescas y viento moderado sugiere que será un día típico de otoño en Poio, donde la naturaleza se prepara para el invierno que se aproxima.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.