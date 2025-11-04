El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 71% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que alcanzarán los 18 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la nubosidad persistente será la característica principal del día, con intervalos de nubes muy densas. A partir de la tarde, se prevé la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en los periodos de 18:00 a 21:00 horas, donde la probabilidad de precipitación se eleva hasta un 90%. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser suficientes para mojar el suelo, por lo que se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. En particular, se anticipa una racha máxima de 31 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Este viento, aunque moderado, podría ser notable en áreas abiertas y podría influir en la percepción del frío, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 40% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar completamente, especialmente si se producen cambios en la dinámica atmosférica.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. La combinación de humedad y viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.