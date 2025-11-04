El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 80% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que se estabilizarán en torno a los 15 grados. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en algunos periodos, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 95% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que es probable que se produzcan algunas lluvias intermitentes.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 9 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando rachas de hasta 55 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las zonas costeras. La dirección del viento se mantendrá constante, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola parecer más fresca.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 25% en la franja de 13:00 a 19:00. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se incrementa nuevamente en la noche, con un 65% de probabilidad, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes densas y la posibilidad de lluvias, lo que podría complicar las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes y visitantes de Oia que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades en la costa o en áreas expuestas al viento.

En resumen, el tiempo en Oia para hoy será mayormente cubierto, con lluvias escasas y un ambiente ventoso. Las temperaturas se mantendrán frescas, y es aconsejable estar preparados para posibles tormentas en la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.