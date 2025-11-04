El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 81% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 21 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará del sur con rachas que alcanzarán hasta los 61 km/h en las horas más activas. Este viento, aunque fresco, podría contribuir a la dispersión de las nubes, aunque no se espera que esto altere significativamente el estado del cielo.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 60% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 90% en la tarde, especialmente entre las 19:00 y 01:00. Las precipitaciones acumuladas se estiman en 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.2 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían ser suficientes para mojar las calles y crear un ambiente húmedo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 55% de posibilidad en las primeras horas, disminuyendo a un 25% entre las 13:00 y 19:00, y aumentando nuevamente a un 70% en la noche. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, la posibilidad de que se desarrollen es considerable, especialmente en la segunda mitad del día.

Los residentes de O Rosal deben estar preparados para un día mayormente gris y húmedo, con la posibilidad de lluvias intermitentes y ráfagas de viento que podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo habitual. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y viento. La puesta de sol se espera para las 18:25, momento en el cual las condiciones podrían volverse más inestables, así que es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.