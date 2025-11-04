El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 16 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 77% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 a 20 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el sureste con velocidades que alcanzarán hasta los 20 km/h, y en algunos momentos, rachas de hasta 42 km/h. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 70% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 90% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que las lluvias serán ligeras, pero constantes. Los intervalos nubosos también se alternarán con momentos de cielo completamente cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad se sitúa en un 55% durante la mañana, disminuyendo a un 25% en la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en las horas más inestables del día.

Los ciudadanos de O Porriño deben estar preparados para un día gris y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir. Las condiciones climáticas podrían afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución al conducir y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

El orto se producirá a las 08:11 y el ocaso a las 18:24, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de inclemencia del tiempo. En resumen, un día típico de noviembre en O Porriño, donde la lluvia y el viento serán protagonistas, invitando a los habitantes a buscar refugio y disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.