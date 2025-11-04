El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que rondan entre 0.1 y 3 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 16 y 18 grados . Este rango de temperatura, aunque moderado, puede sentirse más fresco debido a la alta humedad relativa, que alcanzará hasta un 82% en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con el viento.

El viento soplará del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 16 y 39 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 61 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y afectar actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes y visitantes tomen precauciones, especialmente aquellos que planean realizar actividades en la costa o en zonas expuestas.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con algunas variaciones hacia la tarde, donde se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá. Las condiciones de nubosidad y lluvia escasa continuarán hasta la noche, con una probabilidad de tormenta que se estima en un 60% en las primeras horas de la mañana y un 35% durante la tarde.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones en las carreteras. En resumen, O Grove experimentará un día de clima inestable, con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento notable que podría complicar las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.