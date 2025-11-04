El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 15 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 54% y el 75%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán desde el sureste, con velocidades que variarán entre 18 y 36 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 59 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, se espera que caigan entre 0.1 y 0.2 mm a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 80% en las primeras horas y un 95% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. La probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando un 55% en las primeras horas y un 65% en la tarde, lo que podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 18 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, así que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas suaves. Los vientos del sureste aportarán un toque fresco, y la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque si se decide salir, es prudente estar preparado para la lluvia y las posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.