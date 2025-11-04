El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

Hoy, 4 de noviembre de 2025, Mos se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 14 grados , que irá aumentando ligeramente hasta alcanzar los 18 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 60% y el 78%, lo que podría generar una sensación de mayor frescor.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 16 grados, con un cielo que permanecerá cubierto. Las probabilidades de precipitación son significativas, alcanzando hasta un 90% en algunos periodos, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser persistentes, acumulando hasta 0.1 mm en las horas más activas de la tarde y la noche.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 9 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento, constante del sur, contribuirá a mantener las temperaturas relativamente suaves, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la combinación de viento y humedad.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 19 grados, pero la sensación de frescor persistirá debido a la alta humedad y el viento. A partir de las 17:00 horas, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que se mantendrá en torno a los 18 grados hasta el anochecer. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 25% de posibilidad entre las 19:00 y 01:00 horas, lo que podría generar algunos momentos de inquietud en la población.

Con el ocaso previsto para las 18:24 horas, la noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a 16 grados. La probabilidad de lluvias se mantendrá, y es recomendable que los residentes de Mos estén preparados para condiciones húmedas y frescas a medida que avanza la noche. En resumen, un día de noviembre típico en Mos, donde la lluvia y el viento serán protagonistas, y donde es aconsejable llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.