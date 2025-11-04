El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

Hoy, 4 de noviembre de 2025, Moraña se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco, ideal para quienes disfrutan de actividades al aire libre, siempre y cuando estén preparados para la lluvia.

La precipitación acumulada se espera que sea leve, con un total de aproximadamente 2 mm en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando un 95% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque la lluvia será escasa, la sensación de humedad será notable, con niveles de humedad relativa que rondarán el 70% al 80%.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 9 y 21 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde. Se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta 53 km/h, especialmente en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, con algunas horas de nubosidad más densa. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados. Sin embargo, la sensación de frescura persistirá debido a la combinación de la humedad y el viento.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 50% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que podría generar algunos momentos de actividad eléctrica. A medida que se acerque la tarde, esta probabilidad disminuirá, pero no se descartan chubascos aislados.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento notable. Es un día para disfrutar de actividades en interiores o, si se sale, hacerlo con precaución y un paraguas a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.