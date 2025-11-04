El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 14 grados que irá aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 76% y descendiendo gradualmente hasta un 57% hacia la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde, donde se estima un 55% de probabilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 90% entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en varios momentos del día. Esto sugiere que, aunque no se esperan tormentas intensas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 18 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. En particular, se prevé que el viento sea más fuerte entre las 18:00 y las 19:00, con ráfagas que podrían llegar a 47 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar de las temperaturas relativamente suaves.

A medida que avance la tarde, el cielo seguirá cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 18 y 19 grados, lo que podría hacer que la tarde sea más agradable para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la lluvia.

La puesta de sol se producirá a las 18:24, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, ofrecerá temperaturas suaves y un ambiente fresco. Los residentes de Mondariz deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad del tiempo podría traer sorpresas en forma de lluvias ligeras a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.