El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 15 grados , que irá aumentando ligeramente hasta alcanzar los 19 grados en las horas más cálidas de la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 74% al inicio del día y disminuyendo gradualmente a un 60% hacia la tarde.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación será notable, alcanzando hasta un 80% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones de hasta 0.1 mm en las horas más activas. Esto se traduce en un ambiente húmedo y fresco, ideal para quienes disfrutan de la naturaleza, aunque se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur y sureste, con rachas que oscilarán entre los 19 y 39 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 61 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca de lo que indican los termómetros. Este viento, aunque moderado, puede ser incómodo para quienes se encuentren al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que podría haber un 55% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 50% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son seguras, la inestabilidad atmosférica podría generar algunos episodios de actividad eléctrica, especialmente en la tarde.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables entre los 16 y 19 grados. La puesta de sol está prevista para las 18:24, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la humedad podría aumentar, creando un ambiente fresco y húmedo para la noche.

En resumen, Moaña experimentará un día nublado y húmedo, con temperaturas suaves y la posibilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones ante la posibilidad de viento fuerte y tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.