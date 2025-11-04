El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 00:00 y las 07:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 2 mm en total durante este periodo.

A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 75% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 11 y 19 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A partir de las 12:00, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 44 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. La dirección del viento se mantendrá constante, lo que podría contribuir a la sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

Durante la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 70% entre las 19:00 y las 01:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían presentarse tormentas aisladas que generen un ambiente inestable. Las temperaturas en este periodo se mantendrán en torno a los 17 grados, con un ligero aumento hacia la noche.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las lluvias escasas continuarán, aunque con una disminución en la intensidad. La temperatura mínima esperada para la noche será de 15 grados, lo que permitirá que la sensación térmica se mantenga relativamente cómoda, aunque la humedad podría hacer que se sienta más fresco.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde y noche. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.