El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% en los periodos iniciales del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones de hasta 2 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.1 mm en los periodos posteriores. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las horas más frescas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 57 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando en torno a los 16 km/h y aumentando gradualmente, lo que podría causar algunas molestias, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 55% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 35% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían traer consigo ráfagas de viento más fuertes y un aumento en la actividad eléctrica.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias se volverán más esporádicas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, con un ligero aumento a 19 grados . Sin embargo, la sensación de frío podría persistir debido a la combinación de viento y humedad.

En resumen, los habitantes de Meaño deben prepararse para un día mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las lluvias y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.