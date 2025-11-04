El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

Hoy, 4 de noviembre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera lluvia que podría acumular hasta 0.1 mm en algunos momentos. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 15 y 19 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará los 16 grados, y la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 70%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. El viento soplará desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 19 grados, aunque el cielo seguirá cubierto. La probabilidad de precipitación se mantiene alta, con un 95% de posibilidades de lluvia entre las 19:00 y 01:00, lo que indica que es probable que los residentes de Marín necesiten paraguas si planean salir. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, contribuyendo a un ambiente húmedo.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 50% de posibilidades en la tarde y la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que será a las 18:24. La combinación de humedad, temperaturas moderadas y viento podría generar condiciones propicias para tormentas aisladas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la nubosidad y la lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Los conductores deben tener precaución, ya que las condiciones podrían volverse resbaladizas debido a la lluvia.

A medida que la noche avance, las temperaturas descenderán nuevamente a los 16 grados, y la humedad aumentará, creando un ambiente fresco y húmedo. La lluvia podría continuar durante la noche, aunque con menor intensidad. En resumen, Marín experimentará un día mayormente cubierto y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas, lo que invita a los residentes a prepararse para un día de clima variable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.