El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de lluvia ligera que se mantendrán hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto, combinado con la lluvia, podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que alcanzarán hasta los 33 km/h en las horas más activas, especialmente por la tarde. Esta racha de viento podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 60% de posibilidades de lluvia en la mañana, aumentando a un 90% en la tarde y noche. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Lalín experimenten chubascos intermitentes, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas. La lluvia acumulada durante el día se estima en aproximadamente 0.1 mm, lo que, aunque no es significativo, puede ser suficiente para mojar el suelo y crear condiciones resbaladizas.

Además, existe una probabilidad de tormenta del 5% en las horas de la tarde, lo que indica que, aunque no es muy probable, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada. Los intervalos nubosos continuarán durante la noche, manteniendo el cielo cubierto y las temperaturas en descenso.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es aconsejable llevar paraguas o impermeables, así como estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente. En resumen, el día en Lalín se presenta como un día típico de otoño, con cielos grises y lluvias ligeras, ideal para disfrutar de actividades en interiores o para un paseo bajo la lluvia, siempre que se esté preparado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.