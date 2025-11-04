El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 3 mm en el periodo de las 00:00 a las 01:00. A lo largo de la mañana, la lluvia será escasa, con valores de precipitación que oscilarán entre 0.1 mm y 0.3 mm en las horas siguientes.

La temperatura se mantendrá bastante estable, rondando los 16 grados durante la mayor parte del día. Sin embargo, se prevé un ligero descenso a 15 grados en las horas de la mañana, aumentando nuevamente a 17 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, comenzando en un 74% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero aún así, se mantendrá en niveles que podrían hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 13 y 32 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 56 km/h en las horas de la tarde. Este viento, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. Las ráfagas más intensas se esperan entre las 21:00 y las 22:00, lo que podría complicar aún más la situación climática.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose en niveles elevados a lo largo de la jornada. En particular, se anticipa un 95% de probabilidad de tormenta entre las 19:00 y las 01:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, con escasas posibilidades de que se despeje. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de A Illa de Arousa que tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas donde el viento y la lluvia puedan crear condiciones peligrosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.