El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 15 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 80% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 20 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur con rachas que alcanzarán hasta los 57 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque no excesivamente frío, puede hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en los periodos de la tarde y la noche, con un 80% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en total. A pesar de la escasa cantidad de lluvia, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera un 55% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que podrían producirse algunas tormentas aisladas, aunque no se anticipan fenómenos severos. La situación meteorológica será vigilada de cerca, ya que las condiciones pueden variar.

La visibilidad se verá afectada por la nubosidad y la posible lluvia, por lo que se aconseja precaución al conducir. Las condiciones del mar también pueden ser adversas, con vientos fuertes que podrían generar oleaje en la costa, lo que es importante tener en cuenta para actividades náuticas.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas suaves, pero con un viento notable que podría influir en la sensación térmica. Es un día para estar preparados ante la posibilidad de lluvia y viento, y disfrutar de las temperaturas moderadas que caracterizan esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.