El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

Hoy, 4 de noviembre de 2025, Gondomar se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 14 grados , que irá aumentando gradualmente hasta alcanzar los 19 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 74% al inicio y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A lo largo de la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación sea notable, alcanzando hasta un 80% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los casos. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos lleven paraguas o impermeables, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El viento soplará del sureste, con rachas que oscilarán entre los 18 y 31 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza el día. En las horas de la tarde, se prevén rachas de hasta 59 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas también es significativa, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00, donde se estima un 65% de posibilidad de que se produzcan. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se aconseja a la población estar atenta a las alertas meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia las 22:00. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 80% en las últimas horas del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las zonas más rurales.

En resumen, el día en Gondomar se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante las condiciones meteorológicas cambiantes y que se mantengan informados sobre cualquier actualización.

