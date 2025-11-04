El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 75% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados durante la mayor parte de la mañana, con una ligera subida a 14 grados hacia el mediodía.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas continuarán siendo similares, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 13 y 15 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 70%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que alcanzarán hasta 30 km/h en las horas más activas del día, especialmente entre las 12:00 y las 18:00. Esto podría generar ráfagas más intensas, alcanzando hasta 59 km/h, lo que podría afectar la sensación térmica y provocar un ambiente más fresco.

La probabilidad de tormenta es moderada, con un 55% entre las 00:00 y las 07:00, disminuyendo a un 45% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormenta se reduce considerablemente, lo que sugiere que, aunque las lluvias pueden persistir, las condiciones para tormentas eléctricas serán menos favorables.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias sean más escasas, con precipitaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los periodos. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 17:00, con un ligero aumento a 16 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche.

El ocaso se producirá a las 18:22, marcando el final de un día gris y húmedo en Forcarei. Los residentes deben estar preparados para condiciones invernales, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos, ya que la combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación de frío sea más intensa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.