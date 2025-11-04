El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

Hoy, 4 de noviembre de 2025, A Estrada se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, especialmente en los periodos iniciales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas al salir de casa.

A medida que avance la mañana, las lluvias se mantendrán, aunque se espera que su intensidad disminuya. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 15 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 74% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 54 km/h en la tarde, por lo que se recomienda tener precaución, especialmente en áreas abiertas o al aire libre.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia, que se espera que baje a un 90% entre las 19:00 y la 01:00. Sin embargo, las condiciones nubosas persistirán, y se prevé que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 16 grados . La humedad comenzará a descender ligeramente, pero seguirá siendo alta, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno en momentos de calma.

En cuanto a la actividad tormentosa, se estima que la probabilidad de tormentas será moderada, con un 35% de posibilidad en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, y los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas.

En resumen, el día en A Estrada se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto y húmedo, con lluvias ligeras y un viento moderado del sur. Se aconseja a los habitantes que se preparen para condiciones invernales y que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.