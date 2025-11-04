El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

Hoy, 4 de noviembre de 2025, Cuntis se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto con lluvia, especialmente en las primeras horas del día, donde se espera una precipitación de hasta 2 mm. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 95% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 81% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Con el cielo cubierto, la luz solar será escasa, lo que contribuirá a una atmósfera gris y sombría.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 9 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h en momentos puntuales. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo seguirá cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 16 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, aunque la cantidad de precipitación podría ser menor, con estimaciones de 0.1 mm en las horas posteriores a la mañana. Sin embargo, no se descartan chubascos aislados, especialmente entre las 19:00 y las 01:00, donde la probabilidad de tormenta se incrementa hasta un 60%.

La noche se presentará similar, con temperaturas que descenderán ligeramente a 15 grados y una humedad que se mantendrá alta, alrededor del 60%. Los vientos continuarán soplando desde el sur, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, hoy en Cuntis se anticipa un día mayormente cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia y se mantengan abrigados durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.