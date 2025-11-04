El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante las primeras horas del día. Se espera que la lluvia sea constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 mm en el periodo de la mañana. A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá un ambiente húmedo y cubierto.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados a lo largo del día. Las mañanas comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 16 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frías. A medida que el día avance, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más pesado y húmedo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 29 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la lluvia. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, lo que podría causar algunas molestias a quienes se encuentren al aire libre.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 55% durante la mañana, disminuyendo a un 40% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será constante, las tormentas eléctricas no serán tan frecuentes como en las primeras horas. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Catoira se mantengan atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas.

En resumen, el día de hoy en Catoira será mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se aconseja a la población que tome precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.