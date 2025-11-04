El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

Hoy, 4 de noviembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán nublados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la tarde, la cobertura de nubes será constante, con descripciones que varían desde "cubierto" hasta "muy nuboso". Esto sugiere que la luz solar será escasa, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 11 grados, aumentando gradualmente hasta los 17 grados en la tarde. Esta variación térmica, aunque moderada, puede hacer que los habitantes de A Cañiza se sientan más cómodos durante las horas más cálidas, pero es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frías de la mañana y la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo a un 50% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los residentes deben estar preparados para un ambiente húmedo y fresco a lo largo del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 30% de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 90% en la tarde y la noche. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los periodos. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles chubascos, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 40%.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 9 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los habitantes tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor viento.

En resumen, A Cañiza experimentará un día nublado y fresco, con posibilidades de lluvia y viento moderado. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo un paraguas y ropa adecuada para las condiciones frescas y húmedas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.