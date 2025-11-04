El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

Hoy, 4 de noviembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera lluvia que podría acumular hasta 0.1 mm en algunos periodos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 16 y 19 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, aumentando ligeramente a 17 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará con fuerza variable a lo largo del día.

El viento, proveniente principalmente del sur y sureste, alcanzará velocidades de hasta 36 km/h en las primeras horas, aumentando a 51 km/h entre las 11:00 y las 12:00. Esta racha de viento podría generar una sensación de frío, especialmente en combinación con la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 60-70%. La humedad será más alta en las primeras horas, alcanzando un 71% a la 01:00, lo que podría contribuir a una sensación de incomodidad.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 60% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían intensificarse en la tarde y noche, por lo que es aconsejable estar preparado para condiciones cambiantes.

La visibilidad podría verse afectada por la nubosidad y la lluvia, especialmente en las horas de la tarde. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y un viento notablemente fuerte. Las temperaturas se mantendrán agradables, pero la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Manténgase informado sobre las condiciones meteorológicas y tome las precauciones necesarias para disfrutar del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.