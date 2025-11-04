El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 18 grados a lo largo del día, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la jornada, la lluvia será escasa en algunos momentos, pero se prevé que continúe la presencia de nubes densas. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 85% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 34 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 59 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas expuestas. Es recomendable que los residentes y visitantes de Cambados se preparen para condiciones ventosas, especialmente si planean actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 55% de posibilidad de tormentas en las primeras horas del día, disminuyendo a un 35% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será una constante, las tormentas eléctricas podrían ser menos frecuentes a medida que el día avanza. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones climáticas, ya que la situación puede cambiar rápidamente.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque la lluvia será menos intensa, se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia más intensa, así que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy será mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.