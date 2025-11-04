El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

Hoy, 4 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que se intensificarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 14 y 19 grados a lo largo del día. En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se prevé alta, alcanzando hasta un 82% en las primeras horas del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente.

La lluvia será escasa en algunos momentos, pero se prevé que se intensifique en la tarde, especialmente entre las 19:00 y 01:00, cuando la probabilidad de tormentas aumentará hasta un 65%. Los vientos también jugarán un papel importante hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 45 km/h desde el sur, lo que podría generar una sensación de mayor frescura y contribuir a la inestabilidad del tiempo.

Los niveles de precipitación se estiman en 2 mm en las primeras horas, con un total acumulado que podría llegar a 3 mm a lo largo del día. Esto significa que, aunque no se espera una lluvia torrencial, sí habrá suficiente agua para que los caminos y espacios al aire libre se mantengan húmedos, lo que podría afectar la movilidad y las actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, la nubosidad persistirá, y aunque las lluvias podrían disminuir en intensidad, la posibilidad de chubascos aislados se mantendrá. La humedad relativa, que se mantendrá alta, podría generar un ambiente propenso a la formación de niebla en las horas de la mañana y la noche, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, hoy en Caldas de Reis se anticipa un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y vientos moderados. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las lluvias y los vientos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.