El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá en torno al 95% durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance el día, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 60-70%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es. La humedad será más pronunciada en las primeras horas del día, alcanzando un 70% en la mañana y disminuyendo ligeramente hacia la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 54 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 14 y 27 km/h, lo que podría hacer que algunas actividades al aire libre sean menos agradables.

La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 50% durante la tarde, lo que sugiere que, aunque la lluvia será escasa, no se puede descartar la posibilidad de algún chaparrón más intenso. Las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables, y es recomendable que los residentes y visitantes de Bueu estén preparados para cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvia escasa. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor viento y humedad. A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 18:25, marcando el final de un día que, aunque gris, ofrecerá momentos de calma entre las nubes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.