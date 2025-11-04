El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar una sensación de bochorno. Este ambiente húmedo, combinado con las temperaturas moderadas, podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 14 y 31 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 57 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera. Esta situación, junto con la alta probabilidad de tormentas, que se estima en un 65% durante la tarde, sugiere que podrían desarrollarse tormentas locales, especialmente en las horas cercanas al ocaso.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 95% en la tarde. Se anticipa que la precipitación acumulada será de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que las lluvias serán ligeras pero persistentes. Esto podría afectar actividades al aire libre, por lo que se recomienda a los residentes que tomen precauciones y estén preparados para cambios repentinos en el tiempo.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias serán escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas podría complicar la situación. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar la posibilidad de retrasar actividades al aire libre hasta que las condiciones mejoren.

En resumen, el día en Barro se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y una alta probabilidad de tormentas. Las temperaturas serán moderadas, y el viento del sur aportará un componente dinámico a la jornada. Se aconseja precaución ante posibles cambios climáticos y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.