El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Baiona se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 15 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar hasta los 19 grados, aunque se mantendrá en torno a los 16 grados durante gran parte de la jornada.

La humedad relativa será notablemente alta, oscilando entre el 54% y el 75%, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán desde el sureste, con velocidades que variarán entre 18 y 36 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 59 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas y costeras.

En cuanto a la precipitación, se espera que se registren ligeras lluvias, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en varios periodos del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde, lo que sugiere que es probable que los residentes y visitantes de Baiona lleven paraguas o impermeables si planean salir.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con momentos de nubosidad variable. Las nubes altas también estarán presentes, pero no se anticipan condiciones severas. Sin embargo, la combinación de la alta humedad, las temperaturas moderadas y el viento podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En resumen, Baiona experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas. Los ciudadanos deben estar preparados para un ambiente fresco y ventoso, y se les aconseja tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.