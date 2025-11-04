El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que la temperatura llegue a los 20 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que rondan el 51% al final de la jornada. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en algunos periodos. La probabilidad de precipitación es variable a lo largo del día, siendo más alta entre las 07:00 y las 13:00, con un 80% de probabilidad, y un 75% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que es probable que se produzcan algunas lloviznas intermitentes, especialmente en la mañana y a primera hora de la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 32 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 67 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor a pesar de las temperaturas moderadas. Es recomendable que los residentes tomen precauciones, especialmente aquellos que se encuentren en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas durante la mañana. Sin embargo, la probabilidad disminuye a un 15% en la tarde y un 25% en la noche, sugiriendo que la actividad tormentosa será más probable en las primeras horas del día.

En resumen, As Neves experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias escasas y vientos moderados. Se aconseja a los habitantes que estén preparados para cambios en el tiempo, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.