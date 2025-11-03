El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de despejado. Durante las primeras horas de la mañana, desde la medianoche hasta las 8:00, se prevé que el cielo esté cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 86% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, el cielo se despejará, y se espera que a partir de las 9:00, la visibilidad mejore con cielos despejados. Las temperaturas comenzarán a subir ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 17 grados hacia la tarde. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad seguirá siendo notable, con valores que rondarán el 70% en las horas más cálidas.

El viento, que soplará principalmente del este, tendrá una velocidad moderada que variará entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. A partir de las 12:00, se prevé que la velocidad del viento alcance hasta 14 km/h, lo que podría aportar una brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras.

Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a cubrirse nuevamente. Desde las 17:00, se espera un aumento en la nubosidad, con nubes que podrían traer consigo algunas precipitaciones ligeras hacia la noche. La probabilidad de lluvia es baja durante el día, pero se incrementa a un 85% entre las 19:00 y la 01:00, lo que sugiere que es posible que los habitantes de Vilanova de Arousa necesiten paraguas si planean salir por la tarde o la noche.

La temperatura se mantendrá estable en torno a los 16 grados durante la tarde, mientras que la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando niveles del 76% hacia la noche. La combinación de viento del sur y la llegada de nubes más densas podría generar una sensación de frescura al caer la tarde.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo más nublado y la posibilidad de lluvias ligeras por la noche. Los residentes deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Ribadumia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar la jornada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado en las horas centrales.

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, en Vilagarcía de Arousa, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 17 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.