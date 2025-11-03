El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 10 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 91% en la madrugada. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que se desplacen temprano.

A medida que avance la mañana, el cielo se tornará muy nuboso, manteniendo temperaturas similares, alrededor de 10 a 11 grados. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante estas horas, lo que sugiere que no se esperan lluvias significativas hasta más tarde en el día. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo habitual.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar. A partir de las 14:00 horas, se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 18 grados . Este aumento en la temperatura puede ser un alivio para los que disfrutan de actividades al aire libre. La humedad comenzará a descender, llegando a un 61% hacia las 13:00 horas, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

Sin embargo, a medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y se espera que las nubes altas regresen. La temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 19:00 horas. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente a partir de las 19:00, alcanzando un 80% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que indica que podríamos experimentar lluvias ligeras.

El viento, que soplará mayormente del noreste, tendrá velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente al caer la noche.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un inicio nublado y fresco, seguido de una tarde más cálida y despejada, antes de que las nubes regresen y se presenten posibilidades de lluvia por la noche. Es recomendable que los habitantes se preparen para un tiempo cambiante y lleven consigo un paraguas si planean salir más tarde.

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas, las nubes altas dominarán el panorama, pero a partir de la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, con algunas nubes que podrían aparecer en el horizonte. La temperatura oscilará entre los 9 y 19 grados , siendo más frescas las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día templado ideal para actividades al aire libre.

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al amanecer, aunque no se esperan precipitaciones significativas en este periodo. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C y 10°C, con una humedad relativa que rondará el 88%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

