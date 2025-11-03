El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un predominio de nubes altas, que darán paso a un cielo poco nuboso en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo muy nuboso y nuboso, especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 17 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, descendiendo a 8 grados en las horas más frías. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 12 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 93% en la madrugada y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá por encima del 60% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en la mayoría de las horas. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 60% de que se produzcan algunas lluvias, especialmente entre las 19:00 y 01:00, lo que podría estar acompañado de tormentas, con un 40% de probabilidad de que se produzcan en ese mismo periodo.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance la noche, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 5-10 km/h.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y una posibilidad de lluvias y tormentas hacia la noche. Es recomendable que los residentes se preparen para un tiempo variable y lleven consigo un paraguas si planean salir más tarde.

Hoy, 3 de noviembre de 2025, A Estrada se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo durante la mañana y la tarde. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de luz solar. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados, pero se espera un ligero aumento a medida que el sol se eleva en el horizonte.

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas y bruma, lo que podría dificultar la visibilidad en ciertos momentos. A medida que avance la jornada, la niebla se hará más presente, especialmente durante las primeras horas, con una probabilidad de niebla que se mantendrá alta hasta el mediodía.

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas y poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.