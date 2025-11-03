El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

Hoy, 3 de noviembre de 2025, la predicción meteorológica para Vigo indica un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Durante la madrugada y la mañana, se espera la presencia de nubes altas, que darán paso a un cielo poco nuboso en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, la nubosidad aumentará nuevamente, con un pronóstico de cielos cubiertos hacia la noche.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 9 y 19 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 12 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en la mañana. A medida que el sol se eleva, se alcanzarán los 18 grados en la tarde, antes de descender nuevamente a 15 grados al caer la noche. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 59% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 7 y 16 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la esperada. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor viento.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta la tarde. Sin embargo, hacia la noche, la probabilidad de lluvia aumenta, alcanzando un 80% entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que es posible que se presenten lluvias ligeras. La acumulación de precipitación esperada es mínima, con valores que podrían llegar a 1 mm.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo variable, con temperaturas frescas y un aumento de la nubosidad hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente en lo que respecta a la lluvia, y tomar precauciones ante el viento fuerte que se anticipa.

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Cangas experimentará un día con un tiempo variable que comenzará con nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas, las nubes altas dominarán el panorama, pero a partir de la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, con algunas nubes que podrían aparecer en el horizonte. La temperatura oscilará entre los 9 y 19 grados , siendo más frescas las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que dará paso a un panorama nuboso a medida que avanza la jornada. A partir de las 2 de la tarde, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso que se mantendrá hasta la tarde-noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.