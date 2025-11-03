El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas y brumas, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 97%, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe cubierto, con periodos de poco nuboso que permitirán que algunos rayos de sol se filtren. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 a 11 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente. Sin embargo, la bruma y la niebla persistirán en algunas áreas, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 18 grados . El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén intervalos de nubes altas. La humedad relativa disminuirá, lo que proporcionará un respiro a los habitantes de Valga. Sin embargo, se recomienda precaución, ya que la probabilidad de precipitaciones aumentará hacia el final de la tarde, con un 90% de probabilidad de lluvia escasa entre las 19:00 y 01:00 horas.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la noche. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde. La racha máxima de viento podría alcanzar hasta 30 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se volverá más cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La probabilidad de tormentas también se incrementará, con un 45% de posibilidad de que se produzcan en las primeras horas del día siguiente.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo cambiante, con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias hacia la tarde y noche. Se aconseja a los residentes estar preparados para condiciones variables y tomar precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados en las primeras horas, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 91%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente nuboso durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , con una ligera tendencia a descender en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96%, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales del día, especialmente entre las 14:00 y las 18:00.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.