El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Tui se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de despejado. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, con una humedad relativa alta que alcanzará el 91%. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, situándose en 10 grados a la 1 de la tarde, mientras que la humedad se mantendrá en niveles similares.

A lo largo del día, se espera que el cielo se mantenga mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en los periodos de la mañana y la tarde. Sin embargo, la visibilidad no se verá afectada, ya que no se prevén precipitaciones significativas, con un 0% de probabilidad de lluvia hasta la tarde. La bruma y la niebla que se han reportado en las primeras horas de la mañana se disiparán, dando paso a un ambiente más claro.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. A partir de la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el suroeste, alcanzando rachas de hasta 22 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde, cuando la temperatura descenderá a 14 grados.

En la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará ligeramente, alcanzando un 45% en el periodo de 19:01 a 20:00, aunque las precipitaciones previstas son escasas, con un total de 1 mm de lluvia esperado hacia el final del día. La humedad relativa también comenzará a aumentar, alcanzando un 80% hacia la tarde.

El ocaso se producirá a las 18:26, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, podría cerrarse con un ambiente más cubierto y fresco. Los residentes de Tui deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas hacia la noche, aunque no se anticipan tormentas ni eventos climáticos severos. En resumen, será un día mayormente tranquilo, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de que el tiempo puede cambiar hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.