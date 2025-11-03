El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 95% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia las 10 de la mañana. La bruma que se ha reportado en las primeras horas podría disiparse, ofreciendo un panorama más claro, aunque la humedad seguirá siendo notable. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán los 10 km/h desde el norte, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 19 grados a las 3 de la tarde. Sin embargo, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas y se prevé un aumento en la nubosidad, con la posibilidad de que se presenten condiciones de muy nuboso hacia las últimas horas de la tarde. La probabilidad de precipitación se incrementará, especialmente entre las 7 y las 9 de la noche, con un 70% de probabilidad de lluvia, lo que podría traducirse en chubascos ligeros.

La velocidad del viento también variará, alcanzando hasta 25 km/h desde el sur, lo que podría generar un ambiente más fresco y ventoso al caer la tarde. La humedad relativa comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 75%, lo que podría hacer que la sensación de frío persista.

Al caer la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, rondando los 14 grados hacia las 9 de la noche. La probabilidad de tormentas también se incrementa, con un 40% de posibilidades, lo que podría generar un ambiente inestable. Los residentes de Tomiño deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.