El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al amanecer, aunque no se esperan precipitaciones significativas en este periodo. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C y 10°C, con una humedad relativa que rondará el 88%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren, lo que podría elevar ligeramente la temperatura hasta los 12°C. La brisa del sureste, con velocidades de entre 5 y 6 km/h, será un factor constante, aportando un aire fresco y agradable.

Durante la tarde, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 19°C en su punto máximo. Sin embargo, la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 57% a media tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo. A partir de las 14:00 horas, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más soleado.

Hacia el final de la tarde, la situación cambiará ligeramente. A partir de las 19:00 horas, la probabilidad de precipitación aumenta, alcanzando un 75% en el periodo de 19:01 a 20:00. Esto coincide con un incremento en la posibilidad de tormentas, que se sitúa en un 40% para el mismo intervalo. Las nubes comenzarán a acumularse, y se prevé que la temperatura descienda a 15°C al caer la noche.

La noche se presentará con un cielo cubierto, y aunque las lluvias serán escasas, se espera que la sensación de humedad aumente nuevamente. Las temperaturas nocturnas rondarán los 14°C, con una brisa más intensa que podría llegar a los 12 km/h desde el sureste.

En resumen, el día en Soutomaior será mayormente tranquilo, con temperaturas agradables durante la tarde, pero con un cambio notable hacia la noche, donde la posibilidad de lluvias y tormentas podría alterar la calma del día. Es recomendable que los residentes se preparen para un final de jornada más inestable, llevando consigo un paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.