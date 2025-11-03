El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas y poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, con un cielo que se despejará en gran parte, permitiendo que los rayos del sol hagan su aparición. Sin embargo, la bruma y la niebla podrían persistir en algunos momentos, especialmente en las zonas más bajas y húmedas, lo que podría afectar la visibilidad.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 17 grados. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé un aumento en la nubosidad hacia el final del día. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 58% a las 15:00 horas, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando hasta 31 km/h hacia el final del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas abiertas.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, aunque no se esperan lluvias significativas. Sin embargo, hacia la noche, la probabilidad de tormenta aumenta a un 45%, lo que podría traer consigo un cambio en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:23, el cielo se cubrirá de nubes más densas, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la noche. La humedad aumentará, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente despejado con temperaturas agradables durante la tarde, pero con un cambio notable hacia la noche, donde la nubosidad y la posibilidad de tormentas podrían alterar el tiempo. Es recomendable que los habitantes se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas conforme avance el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.