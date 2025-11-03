El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente variable, caracterizado por la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de momentos de sol intercalados con algunas nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 63% y el 89%, lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo notable, lo que es típico en esta época del año en la región.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en zonas costeras. Este viento puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos por la playa o deportes náuticos.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, se incrementa la posibilidad de lluvias, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 45%. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con buen tiempo, es recomendable estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas hacia la noche.

En resumen, Sanxenxo disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, aunque se recomienda precaución ante la posibilidad de lluvias y tormentas al caer la noche. Los residentes y visitantes deben estar atentos a las condiciones cambiantes y considerar llevar un paraguas si planean estar fuera durante las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.