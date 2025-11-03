El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 7 y 11 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 91%.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 10 grados a las 9 de la mañana. La humedad se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 79%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A partir de las 10 de la mañana, se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 13 grados a las 11 de la mañana.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más variable. A partir de las 12 del mediodía, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 20 grados entre las 2 y las 3 de la tarde, lo que proporcionará un respiro agradable antes de que el tiempo cambie nuevamente. La humedad relativa comenzará a descender, llegando a un 52% en la tarde.

Sin embargo, hacia la tarde-noche, especialmente entre las 7 y las 9 de la noche, se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas, con un 45% de posibilidad de precipitaciones. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 7 de la tarde. El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 22 km/h en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, y las temperaturas continuarán bajando, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. En resumen, el día de hoy en Salvaterra de Miño será un día de contrastes, con niebla matutina, temperaturas agradables en la tarde y un posible cambio hacia condiciones más inestables por la noche.

