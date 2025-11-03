El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas que comenzarán con niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la presencia de niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para evitar accidentes.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera en torno a las 9 de la mañana, lo que mejorará ligeramente la visibilidad, aunque se mantendrá un ambiente húmedo. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 6 y 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A partir de las 10 de la mañana, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con cielos despejados que permitirán que el sol brille durante gran parte del día. Las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con la disminución de la humedad, proporcionará un ambiente más agradable para actividades al aire libre.

Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un incremento en la nubosidad, con cielos poco nubosos y algunas nubes altas que comenzarán a aparecer. A partir de las 3 de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, y se espera que se mantengan en torno a los 16 grados hacia las 6 de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, aunque hacia la noche, existe una probabilidad del 65% de que se produzcan lluvias escasas. La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 45% en el mismo periodo, lo que sugiere que los residentes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

El viento será otro factor a considerar, con rachas que alcanzarán hasta 27 km/h desde el sureste hacia el final del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:25, marcando el final de un día que, aunque comenzó con niebla, se transformará en una jornada mayormente soleada antes de que las nubes y la posibilidad de lluvia regresen.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.