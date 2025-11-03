El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Ribadumia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar la jornada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 65% hacia la noche. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque la combinación de temperaturas moderadas y cielos despejados hará que la sensación general sea bastante confortable.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 28 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en el ambiente, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los que planeen estar en exteriores tomen precauciones ante posibles ráfagas más fuertes.

En cuanto a la precipitación, el día se presentará seco, con un 0% de probabilidad de lluvia hasta las primeras horas de la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, existe una ligera posibilidad de lluvias escasas, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00, donde la probabilidad de precipitación aumenta al 85%. Esto podría estar acompañado de tormentas, con un 45% de probabilidad de que se produzcan en el mismo periodo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se irá cubriendo gradualmente, y se espera que las nubes se intensifiquen, llevando a un ambiente más sombrío. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:25, marcando el inicio de una noche que podría ser más fresca y húmeda.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado y templado, aunque es prudente estar atentos a la posibilidad de lluvias y tormentas al caer la noche.

