El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 94% en las primeras horas, pero disminuirá a medida que el día progrese, estabilizándose en torno al 66% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas, pero se espera que el calor del sol compense esta sensación a medida que avanza el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría aportar una brisa refrescante, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas relacionadas con el viento.

La probabilidad de precipitación es muy baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, existe una ligera posibilidad de lluvia, con un 1% de probabilidad, aunque se espera que sea escasa y no afecte significativamente las actividades al aire libre. La probabilidad de tormenta es igualmente baja, con un 40% de posibilidad en la tarde, lo que sugiere que cualquier actividad de tormenta sería poco probable.

A medida que se acerque la noche, el cielo se irá cubriendo gradualmente, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:25, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco y con algo de nubosidad, se transformará en una jornada agradable y soleada, perfecta para disfrutar de la belleza de Redondela en otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.