El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

Hoy, 3 de noviembre de 2025, la predicción meteorológica para Pontevedra indica un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Durante la madrugada y la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin afectar significativamente la luminosidad. A medida que avance el día, la situación se mantendrá similar, con intervalos de poco nuboso que permitirán que el sol se asome en algunos momentos, especialmente entre las 10:00 y las 14:00 horas.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 11 grados, pero se espera un ligero aumento durante la tarde, alcanzando los 19 grados en su punto máximo. Este ascenso térmico será más notable en las horas centrales del día, cuando la radiación solar sea más intensa.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 64% y el 96% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de temperaturas suaves y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y los 26 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 15:00 horas, cuando se espera que el viento alcance su máxima velocidad. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en zonas abiertas.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un ligero aumento hacia la tarde, donde se estima un 40% de probabilidad de tormenta en el periodo de 19:00 a 21:00 horas. Sin embargo, las precipitaciones, si se producen, serán escasas y no se espera que afecten significativamente las actividades al aire libre.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que, aunque las probabilidades de lluvia son bajas, estén preparados para posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.