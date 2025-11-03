El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales del día, especialmente entre las 14:00 y las 18:00.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 18 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de los 10 grados, mientras que en la tarde se espera un ligero aumento, alcanzando los 18 grados hacia las 15:00. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 20:00.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 95% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 68% por la noche. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 90% de que se produzcan lluvias escasas, especialmente entre las 19:00 y las 21:00. Esto podría estar acompañado de tormentas, con un 50% de probabilidad de que se registren en el mismo periodo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera posibilidad de bruma o niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. La puesta de sol se producirá a las 18:25, marcando el inicio de una noche que se espera fresca y húmeda.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias por la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.