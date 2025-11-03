El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponteareas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, en Ponteareas, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla dominarán el paisaje, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la niebla.
A medida que avance la mañana, se prevé que la niebla dé paso a un cielo poco nuboso, especialmente entre las 10:00 y las 15:00 horas, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 20 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad, que bajará al 54% en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas y cubiertas, lo que podría generar un ambiente más gris y fresco.
En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas durante el día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% hasta las 19:00 horas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, existe una probabilidad del 45% de que se produzcan algunas lluvias ligeras, acompañadas de tormentas, con un 40% de probabilidad de tormenta entre las 19:00 y las 21:00 horas. Esto sugiere que los residentes de Ponteareas deben estar preparados para un cambio en las condiciones climáticas hacia la noche.
El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h, predominando del suroeste. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente al caer la noche.
En resumen, el día se caracterizará por un inicio brumoso y fresco, seguido de un periodo más cálido y despejado en las horas centrales, antes de que las nubes y la posibilidad de lluvia regresen hacia la tarde y la noche. Los habitantes de Ponteareas deben estar atentos a los cambios en el tiempo y prepararse para un final de jornada potencialmente inestable.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.
- Cuatro personas trasladadas al hospital y un edificio desalojado por un incendio en Bueu
- El restaurante de Vigo que recomienda 'The Guardian': menú del día a 15 euros, platos creativos y vinos de primera
- El Celta prevé vender por 32 millones para revertir las pérdidas
- «Llevo un año esperando una cita para la rehabilitación del suelo pélvico porque no hay médicos»
- Nuevo registro en una vivienda de A Estrada en busca de drogas
- Nuevo récord en el AVE Madrid-Vigo: un tren lo completa en 3 horas y 37 minutos
- Muere por un escape de gas en Fiyi un tripulante de máquinas de O Morrazo
- La «Incógnita» se quita las entretelas