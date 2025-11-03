El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que dará paso a un periodo de muy nuboso entre la 1 y las 2 de la mañana. A medida que avanza la mañana, la situación mejorará ligeramente, con intervalos de poco nuboso que se mantendrán hasta la tarde.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 7 y los 17 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 10 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleva, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 17 grados hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 13 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 91% en la madrugada y bajando gradualmente hasta un 66% al final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, con registros de 0 mm hasta las 6 de la tarde. Sin embargo, hacia las últimas horas del día, existe una probabilidad del 65% de que se produzcan lluvias ligeras entre las 7 y las 8 de la tarde, con una precipitación estimada de 0.7 mm. Esto podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre, por lo que se recomienda estar preparados para un cambio en las condiciones.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán hacia el mediodía y la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento moderado puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras al final de la jornada. Se aconseja a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente y estén atentos a las condiciones meteorológicas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.