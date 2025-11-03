El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos mayormente despejados y poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas y algunas nubes más densas hacia la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas. A partir de entonces, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que se mantendrá en torno a los 15 grados durante la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará desde el norte y noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 26 km/h en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 96% al amanecer. Sin embargo, se espera que esta cifra disminuya a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 70% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la noche, existe una probabilidad del 40% de tormentas y un 80% de probabilidad de precipitaciones, lo que podría traer consigo lluvias ligeras. Se recomienda a los residentes estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que se acerque la noche.

El sol saldrá a las 08:10 y se pondrá a las 18:25, lo que proporciona un tiempo de luz diurna considerable para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es aconsejable estar atentos a la evolución del tiempo, especialmente si se planea estar fuera durante la tarde y la noche.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la noche. Las temperaturas serán frescas, y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Manténgase informado y preparado para los cambios que puedan surgir a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.