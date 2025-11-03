El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

A medida que avance la mañana, se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 10 grados . La brisa será suave, con vientos del noreste a una velocidad de 3 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura. La probabilidad de precipitación es nula durante esta franja horaria, lo que sugiere que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo favorables. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 18 grados hacia las 16:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes más densas. La humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 59%.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados . La probabilidad de tormentas se incrementará ligeramente, alcanzando un 40% en las horas nocturnas, lo que podría indicar la posibilidad de lluvias ligeras. Los vientos cambiarán de dirección, soplando del suroeste a una velocidad de hasta 9 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se presenta como una jornada mayormente tranquila y agradable, con temperaturas que oscilan entre los 8 y 18 grados . Aunque se prevé un aumento en la nubosidad hacia la tarde y la noche, las precipitaciones no serán significativas hasta más tarde. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda estar atentos a los cambios en el tiempo conforme avance el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.